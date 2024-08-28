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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, Ordu'da konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, fındığa zarar veren kahverengi kokarcaya karşı devletin belirleyeceği bir günde Ordu'nun tamamında açık alanlarda ve kapalı mekanlarda tüm birliklerle ilaçlama yapılmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:39
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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, Ordu'da konuştu:
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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, fındığa zarar veren kahverengi kokarcaya karşı devletin belirleyeceği bir günde Ordu'nun tamamında açık alanlarda ve kapalı mekanlarda tüm birliklerle ilaçlama yapılmasını istedi.

        Yılmaz, Altınordu ilçesinin Takıl Pazarı mevkisinde yaptığı basın açıklamasında, fındığın Karadeniz çiftçisi ve ülke için önemli olduğunu söyledi.

        Kahverengi kokarca zararlısının Türkiye'ye 2016'da girdiğini, şu anda fındık üreticilerinin bu zararlıyla karşı karşıya olduğunu belirten Yılmaz, "Bu kokarca belası fındıkta adeta pandemidir. Bu, fındığın koronasıdır." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, bir kokarcanın yılda 3 bin yavru yaptığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ordu'da bazı ilçelerimizdeki üreticilerimizin yüzde 25'i kokarca zararlısı ile karşı karşıyadır. Bu beladan kurtulabilmek için çok acil şekilde hükümeti göreve davet ediyorum. Derhal tedbir alınmadığı takdirde gelecek yıl rakım yüksekliği dikkate alınmaksızın ilimizin tamamında fındık üreticilerimize musallat olacaktır. İlimizde topyekun bir hareket yapmak suretiyle başta Valilik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi bir araya gelerek Ordu afet bölgesi ilan edilmelidir. Ordu'da, karantinaya alınmak suretiyle belli bir takvim çerçevesinde ilaçlama yapılma mecburiyeti vardır."

        Yılmaz, kahverengi kokarcanın fındığın yanı sıra yöredeki diğer ürünlere de zarar verdiğine dikkati çekerek, "Birinci eylem planı şu olmalıdır; Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz hafta Türkiye'de biyolojik ve biyoteknik ürünlere destek kategorisindeki kararnamesini çıkarttı. Bu kararnamenin içine derhal fındığın yerleştirilmesi lazım. İkinci eylem planı ise bir karantina ile devletimizin belirleyeceği bir günde ilin tamamında açık alanlarda ve kapalı mekanlarda tüm birliklerle derhal ilaçlama yapılmalıdır." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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