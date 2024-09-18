GÜNCELLEME - Ordu'da kontrol noktasında motosikletin çarptığı jandarma personeli şehit oldu

Törene, Vali Muammer Erol, CHP Ordu milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Başsavcı Hasan Uçak, Adalet Komisyon Başkanı Mesut Bilen, Ordu Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, Giresun Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, Ordu Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, kaymakamlar, belediye başkanları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca, Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesi sırasında, A.T. idaresindeki motosiklet durdurulmak istendi.

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