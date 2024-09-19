Büyük Önder Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ve Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İlkadım Anıtı önündeki törende anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Karahan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente teşriflerinin 100. yıl dönümünü coşku ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Aynı zamanda Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmesi dolayısıyla bugünü Gaziler Günü olarak da kutladıklarını belirten Karahan, Atatürk'ün her türlü yeni başlangıçlar meydana getirdiği yurt gezilerinin Türk tarihinin en güzel sayfalarını süslediğini vurguladı.