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        Büyük Önder Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 17:05 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:11
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        Büyük Önder Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı
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        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ve Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İlkadım Anıtı önündeki törende anıta çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Karahan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente teşriflerinin 100. yıl dönümünü coşku ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

        Aynı zamanda Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmesi dolayısıyla bugünü Gaziler Günü olarak da kutladıklarını belirten Karahan, Atatürk'ün her türlü yeni başlangıçlar meydana getirdiği yurt gezilerinin Türk tarihinin en güzel sayfalarını süslediğini vurguladı.

        Belediye Başkanı Tepe ise Atatürk'ün yurt gezilerine büyük önem verdiğini ifade ederek, "Her fırsatta yurt içi seyahatlerine çıkmaktan geri durmadı. Bu geziler Cumhuriyet Türkiye'sinin şekillenmesinde önemli rol oynadı." dedi.

        Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla sona eren törene, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Barosu Başkanı Sibel Torun, siyasi parti temsilcileri, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Öte yandan Atatürk'ün Ordu ziyaretindeki konuşması, yapay zeka yöntemiyle belediye anons sisteminden seslendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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