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        Ordu'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 14:48 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:48
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        Ordu'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Liseler Mahallesi Değirmenyolu Sokak'ta Fırat S. yönetimindeki 55 ABM 150 plakalı hafif ticari araç ile Baran A. idaresindeki 60 KS 996 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ve beraberindeki 14 yaşındaki Kaan A, yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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