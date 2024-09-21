Ordu'da polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

A.A.D. hakkında ise ehliyetsiz motosiklet kullandığı ve kask takmadığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ehliyeti olmayan ve kask takmayan 15 yaşındaki A.A.D'ye işlem yaptığı sırada gencin dedesi Abdullah D, babası Orhan D. ve ağabeyi Oğuzhan D. geldi.

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