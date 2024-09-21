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        Ordu'da polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Ordu'da polis memurunun başına sandalye ile vurularak yaralanması olayına ilişkin aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 17:11 Güncelleme: 21.09.2024 - 17:17
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        Ordu'da polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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        Ordu'da polis memurunun başına sandalye ile vurularak yaralanması olayına ilişkin aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

        Ünye Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Liseler Mahallesi Hanboğazı mevkisinde uygulama sırasında bir motosikleti durdurdu.

        Ekiplerin ehliyeti olmayan ve kask takmayan 15 yaşındaki A.A.D'ye işlem yaptığı sırada gencin dedesi Abdullah D, babası Orhan D. ve ağabeyi Oğuzhan D. geldi.

        Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında başına sandalye ile vurulan polis memuru yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan polis memuru, olay yerindeki müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Abdullah D, Orhan D. ve Oğuzhan D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        A.A.D. hakkında ise ehliyetsiz motosiklet kullandığı ve kask takmadığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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