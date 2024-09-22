Ordu'da şehit çocuğu için sürpriz doğum günü yapıldı

İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy'un davetlisi olarak stada gelen Emine Bera için maç bitiminde 14 yaşına girmesi dolayısıyla doğum günü sürprizi yapıldı.

Van'da 2016'da, terör örgütü PKK mensuplarının el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan Bodur'un kızı Emine Bera, Ünye Şehir Stadı'nda oynanan Ünye Kadın Spor Kulübü ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşılaşmasını izledi.

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