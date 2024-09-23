Altınordu'da Kent Lokantası açıldı

Altınordu Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası hizmete girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınordu Kent Lokantası, belediye hizmet binasının zemin katında düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.

Açılışa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Kent Lokantası'nı açmaktan mutlu olduklarını belirtti.

CHP iktidarında kent lokantalarının yerini başka büyük hizmetlere bırakacağını söyleyen Demir, "Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem de bir Ordulu olarak başkanımızın ve diğer ilçe başkanlarımızın da yanında olacağız. İstanbul'da, Ankara'da hangi proje varsa, hangi proje güzelse onu ilk buraya getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.