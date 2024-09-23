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        Altınordu'da Kent Lokantası açıldı

        Altınordu Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:53 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:03
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        Altınordu'da Kent Lokantası açıldı
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        Altınordu Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası hizmete girdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınordu Kent Lokantası, belediye hizmet binasının zemin katında düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.

        Açılışa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Kent Lokantası'nı açmaktan mutlu olduklarını belirtti.

        CHP iktidarında kent lokantalarının yerini başka büyük hizmetlere bırakacağını söyleyen Demir, "Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem de bir Ordulu olarak başkanımızın ve diğer ilçe başkanlarımızın da yanında olacağız. İstanbul'da, Ankara'da hangi proje varsa, hangi proje güzelse onu ilk buraya getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ise örnek bir hizmetin Altınordu'da vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

        Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe de Kent Lokantası'nı Altınordu'ya kazandırmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını aktardı.

        Açılış törenine, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Murat Şimşek ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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