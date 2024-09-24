Ordu'da yaylada çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Korgancı'ya ait tek katlı yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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