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        Ordu'da yaylada çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

        Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Korgan Yaylası'nda bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:32 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:40
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        Ordu'da yaylada çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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        Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Korgan Yaylası'nda bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

        Alınan bilgiye göre, Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Korgancı'ya ait tek katlı yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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