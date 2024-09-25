Ordu'da jandarma personelini şehit eden motosiklet sürücüsü adliyede

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit olmasına yol açan motosiklet sürücü adliyeye sevk edildi.

Geçen hafta meydana gelen olayın ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü A.T. (27), tedavisi sonrası jandarmaya götürüldü.

A.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Zanlının sevk edilmesi sırasında jandarma ekiplerinin adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

A.T'nin daha önce ehliyetsiz araç kullanmak ve kontrol noktalarından kaçma nedeniyle 20'den fazla trafik cezası olduğu, alkol ve uyuşturucu kullanmaktan dolayı da ceza aldığı öğrenildi.