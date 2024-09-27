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        Ünye'de yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 14:09 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:09
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        Ünye'de yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

        Çınarlık Mahallesi Çakır Sokak'ta 4 katlı binanın en üst katında Erden Kara'ya ait dairede kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.

        Çatıya da sıçrayan yangın, Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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