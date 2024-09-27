Ünye'de yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Çınarlık Mahallesi Çakır Sokak'ta 4 katlı binanın en üst katında Erden Kara'ya ait dairede kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.
Çatıya da sıçrayan yangın, Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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