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        Ordu'da evsiz ve kimsesizler otelde barındırılacak

        Ordu'da evsiz ve kimsesiz vatandaşların otelde barındırılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:12 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:12
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        Ordu'da evsiz ve kimsesizler otelde barındırılacak
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        Ordu'da evsiz ve kimsesiz vatandaşların otelde barındırılacağı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca herhangi bir nedenden dolayı evsiz veya kimsesiz durumda bulunan kişiler ve aileler için otel kiralandığı belirtildi.

        Açıklamada, 1 Ekim 2024-31 Mart 2025 tarihleri arasında kiralanan otelde, il genelinde barınma sorunu çözülemeyen vatandaşların sıcak bir ortamda barınmalarının sağlanacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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