Ordu'da evsiz ve kimsesizler otelde barındırılacak

Ordu'da evsiz ve kimsesiz vatandaşların otelde barındırılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca herhangi bir nedenden dolayı evsiz veya kimsesiz durumda bulunan kişiler ve aileler için otel kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Ekim 2024-31 Mart 2025 tarihleri arasında kiralanan otelde, il genelinde barınma sorunu çözülemeyen vatandaşların sıcak bir ortamda barınmalarının sağlanacağı kaydedildi.