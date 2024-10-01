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        Ordu'da Dünya Yaşlılar Günü kutlandı

        Ordu'da, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 17:12 Güncelleme: 01.10.2024 - 17:17
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        Ordu'da Dünya Yaşlılar Günü kutlandı
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        Ordu'da, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Fatsa Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Vali Muammer Erol, burada yaptığı konuşmada, 2020 yılında hizmete açılan merkezin kapasitesinin 60 olduğunu belirterek, "30 kadın, 30 erkek olmak üzere toplam 60 büyüğümüzü burada ağırlıyoruz. Türk milleti olarak her zaman yaşlılarımıza değer veriyor, saygı gösteriyoruz. Geçmişi günümüze bağlayan, milletimizin yaşayan hafızası değerli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.

        Huzurevi sakinlerine günün anısına çiçek ve hediyeler verilen programda, "Ordu'nun Çınarları Gününüz Kutlu Olsun" yazılı pasta kesildi.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının müzik dinletisi sunduğu etkinlikte, huzurevi sakinleri müziğe eşlik ederek, keyifli bir gün yaşadı.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Fatsa Kaymakam Vekili Ayhan Işık, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, kurum amirleri ve huzurevi sakinleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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