Ordu'da Dünya Yaşlılar Günü kutlandı

Ordu'da, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Fatsa Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Muammer Erol, burada yaptığı konuşmada, 2020 yılında hizmete açılan merkezin kapasitesinin 60 olduğunu belirterek, "30 kadın, 30 erkek olmak üzere toplam 60 büyüğümüzü burada ağırlıyoruz. Türk milleti olarak her zaman yaşlılarımıza değer veriyor, saygı gösteriyoruz. Geçmişi günümüze bağlayan, milletimizin yaşayan hafızası değerli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.