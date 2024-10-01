Ordu'da 2 firari hükümlü yakalandı

Ayrıca, çeşitli suçlardan 8 yıldır aranan ve hakkında 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.A'nın (46) da İstanbul'da yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan E.G'nin (52) ekiplerce Sakarya'da olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda biri 11, diğeri ise 8 yıldır aranan 2 hükümlü yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.