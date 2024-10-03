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        Ordu'da bir hastanede çıkan kavgada güvenlik görevlisi temizlik personelini bıçakladı

        Ordu'da bir hastanede güvenlik görevlisinin bıçaklayarak yaraladığı temizlik personeli tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:47 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:00
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        Ordu'da bir hastanede çıkan kavgada güvenlik görevlisi temizlik personelini bıçakladı
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        Ordu'da bir hastanede güvenlik görevlisinin bıçaklayarak yaraladığı temizlik personeli tedavi altına alındı.

        Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan G, poliklinik servisi önünde karşılaştığı temizlik görevlisi Mehtap Gümüş ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan G, üzerinde taşıdığı bıçakla Mehtap Gümüş'ü yaraladı.

        Olayı fark eden Gümüş'ün yakını Mustafa Gümüş'ün müdahalesi sırasında arbede yaşandı. Arbedede Mustafa Gümüş ile Orhan G. de ellerinden bıçakla yaralandı.

        Mehtap Gümüş aynı hastanede tedavi altına alındı, Mustafa Gümüş ve Orhan G. ise acil serviste ayakta tedavi edildi.

        Orhan G. tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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