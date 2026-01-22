Ordu'da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Ordu'nun Korgan ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı. İlçenin kırsal kesiminde yaralı ve bitkin halde kızıl şahin bulan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Kızıl şahin, tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.