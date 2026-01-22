Habertürk
Habertürk
        Ordu'da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

        Ordu'da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

        Ordu'nun Korgan ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 13:57 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:57
        Ordu'da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
        Ordu'nun Korgan ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        İlçenin kırsal kesiminde yaralı ve bitkin halde kızıl şahin bulan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.


        Kızıl şahin, tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

