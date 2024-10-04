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        Ordu'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 14:32 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:32
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        Ordu'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Çamurlu Mahallesi Saray Caddesi'nde yürüyen O.Ö'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş edildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden O.Ö, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Polis, olay yerinden kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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