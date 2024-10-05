Ordu'da iş yeri kurşunlandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde iş yeri kurşunlandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde iş yeri kurşunlandı.
Kaledere Mahallesi'nde A.A'ya ait iş yeri, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle çevirdi.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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