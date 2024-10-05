Ordu'da iş yeri kurşunlandı

​​​​​​​Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaledere Mahallesi'nde A.A'ya ait iş yeri, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı.

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