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        Ordu'da iş yeri kurşunlandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde iş yeri kurşunlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 15:56 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:15
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        Ordu'da iş yeri kurşunlandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde iş yeri kurşunlandı.

        Kaledere Mahallesi'nde A.A'ya ait iş yeri, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle çevirdi.

        ​​​​​​​Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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