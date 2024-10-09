Ordu'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
İlçenin Topçam Mahallesi'nde bir firmada kaynak işçisi olarak çalışan Suat Yetgin (24) elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yetgin'i Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yetgin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.