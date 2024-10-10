Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Ekiplerce araçlarda yapılan aramada, 965 uyuşturucu hap ile 41 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine İstanbul'dan Ordu'ya gelen iki otomobili durdurdu.

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