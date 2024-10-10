Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Ordu'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Ordu'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine İstanbul'dan Ordu'ya gelen iki otomobili durdurdu.
Ekiplerce araçlarda yapılan aramada, 965 uyuşturucu hap ile 41 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.A, S.K, A.T. ile U.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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