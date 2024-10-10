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        Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadeleye bilim kurulu yön verecek

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında belediye bünyesinde bilim kurulu kurulacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 19:19 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:24
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        Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadeleye bilim kurulu yön verecek
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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında belediye bünyesinde bilim kurulu kurulacağını bildirdi.

        Güler, Ünye Atatürk Parkı Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda, son dönemde artış gösteren kahverengi kokarca zararlısına yönelik mücadelenin devam ettiğini söyledi.

        1,5 yılı aşkın süredir yoğun bir kokarca mücadelesi içinde olduklarını belirten Güler, şöyle konuştu:

        "Türkiye'de çok hızlı gelişmeler oluyor. Kokarca ile mücadele bunun başında yer alıyor. Belediye bünyesinde 'Kokarca ile Mücadele Bilim Kurulu' kuruyoruz. Bununla ilgili üniversitemizin öğretim üyeleri ile birlikte yapacağımız çalışmalarla bunu bilimsel olarak çözmek istiyoruz. Tıpkı Kovid gibi kokarcada benzer şeylere rastlıyoruz. Kimi hiçbir şey kullanmayalım başka canlıları etkilemesin, kimi bitki örtüsünü etkilemesin, bazı uzmanlar doğrudan tuzakları kullanalım, bazıları hiçbir şey kullanmayalım, ürünlere zarar verilebilir gibi çok sayıda görüş var. Burada bilim ve teknoloji bizim vazgeçilmez önceliğimiz ve rehberimiz olsun. O veriler üzerine hareket edelim. Bunu yaparken belediye olarak makine ve ekipmanlarımızı seferber ettik."

        Güler, kokarca ile mücadelede topyekun bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Burada yapacağımız en temel nokta, tüm Ordu'da topyekun mücadeleyi sizlerle beraber, halkımız ile beraber yapmalıyız. Ekibimiz ile gittiğimizde kapılar açılmazsa, ilaçlama yapılmazsa, bahçesine girmeye müsaade alamazsak çalışma yapmamız çok zor olacak. Bu sebeple kapsamlı çalışma hepimizin katılımı ve katkısıyla olacak. Bu yalnızca sahil kesiminin meselesi değil, yüksek ilçelerimizin de meselesi." dedi.

        Kokarca ile mücadelede sürerken bu durumu fırsatçılığa çevirmek isteyenlerin olduğunu söyleyen Güler, fırsatçılara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

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