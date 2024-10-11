"Yılın ahisi" Ali usta yarım asırdır ahşaba şekil veriyor

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da, "Yılın Ahisi" seçilen ağaç torna ustası Ali Kılınç, 50 yıldır mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Giresun'daki sanayide ahşap torna dükkanında 1974'te çıraklığa başlayan Ali Kılınç, kalfalık dönemlerinin ardından Ordu'ya taşındı.

Kılınç, 46 yıldır da Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki 40 metrekarelik atölyesinde müşterilerden gelen masa, merdiven korkuluğu, kaşık ve oklava gibi siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Tek başına özveriyle işini devam ettiren 64 yaşındaki Kılınç, Ahilik Kültürü Haftası'nda Ordu'da "Yılın Ahisi" seçildi.

Ödülünü Ordu Valisi Muammer Erol'dan alan Kılınç, Ticaret Bakanlığınca da "Ahi Esnaf Beratı"na layık görüldü. - "Her şeye rağmen işimizi sürdürüyoruz ve ekmek paramızı çıkartıyoruz" Ali Kılınç, AA muhabirine, mesleğe ilkokul çağlarında başladığını, 50 yıldır da geçimini bu işten sağladığını söyledi. Meslek hayatının büyük bölümünü Ordu'da geçirdiğini belirten iki çocuk ve iki de torun sahibi Kılınç, mesleği sayesinde ailesinin geçimini sağladığını, emekli olduğunu anlattı.

Mesleğini sağlığı el verdiği sürece yapmak istediğini dile getiren Kılınç, "Teknoloji birçok meslek dallarını bitirdi. Teknolojiden bizim işimiz de epey olumsuz etkilendi. Teknoloji ne kadar olumsuz etkilerse etkilesin sağlığım el verdiği sürece bu mesleği yaşatmaya çalışacağım." dedi. Kılınç, ahşap tornacılığı gelecek nesillere aktarmak istediğini ifade ederek, "Bu alanda kurs açılırsa elimden geldiğince gençleri yetiştirmek isterim. Her iş kolunda yaşanan çırak sorunu, bu iş kolunda da maalesef yaşanıyor." diye konuştu.