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        Ordu'da kaybolan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

        Ordu'nun Gölköy ilçesinde kaybolan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:02
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        Ordu'da kaybolan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
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        Ordu'nun Gölköy ilçesinde kaybolan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.

        İlçenin Karahasan Mahallesi'ndeki evinden dün ayrılan Selahattin Çakır'ın (82) geri dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine Çakır'ın bulunması amacıyla jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Çalışma sonucu Çakır'ın cansız bedeni, Kocabeli mevkiindeki fındık bahçesinde bulundu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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