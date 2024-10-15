Kahverengi kokarca popülasyonunun azaltılmasına yönelik kışlak ilaçlanmasına başlandı

Ordu'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında kışlakların ilaçlanmasına başlandı.

Kentte fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren ve son bir yılda sayısı artan kahverengi kokarca zararlısının popülasyonunun azaltılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda havaların soğumaya başlamasıyla fındık bahçelerinden kışı geçirecekleri kışlaklara yönelen kokarca zararlılarına karşı ilaçlama yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilk etapta 4 ilçede başlatılan çalışma kapsamında boş ev, serender, samanlık, ahır ve odunluklar ilaçlanıyor.

Kışlakların ilaçlanmasını, ilk olarak Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş ve Korgan olmak üzere 4 ilçede başlattıklarını bildiren Yılmaz, ilerleyen süreçte çalışmanın kent geneline yayılacağını ve toplamda 200 bin kışlağın ilaçlanacağını ifade etti.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kokarca zararlısının popülasyonunun azaltılmasına yönelik yoğun bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.

"Yüksek ve orta kesimden başlayacak çalışma ilerleyen süreçte sahil kesiminde devam edecek. Önce kışlakların ilaçlanması yapılacak. Kışın hemen ardından ise kışlak çevresinde kimyasal ilaçlama ve biyolojik mücadele devam edecek. Bu zararlının popülasyonunu en alt seviyeye indireceğiz. Böylece fındığa vermiş olduğu zararı minimize etmiş olacağız."

Kışlaklarda kullanılacak ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar olduğunu ifade eden Yılmaz, vatandaşların bu ilaçları temin ederek mücadeleye katkı sağlayabileceğine dikkati çekti.

Yılmaz, mahalle muhtarlarının bu süreçte önemli görev üstlendiğini de belirterek, muhtarların, özellikle kapalı olan kışlakların açılması noktasında yetkililere yardımcı olduğunu vurguladı.

Kışlak ilaçlama çalışmasına Tarım ve Orman Bakanlığının ilaç desteği sağladığını aktaran Yılmaz, bu sürecin tüm sektör paydaşları ile birlikte yürütüldüğünü söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da kahverengi kokarcanın fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zararının olduğunu vurgulayarak, bu zararın boyutunun daha artmaması için kışlak ilaçlamasının oldukça faydalı olacağını söyledi.

Tüm üreticilerin bu sürece destek olmasını isteyen Soydan, "Bu işin şakası yok. Bazı üreticilerimize ait ürünlerin randımanları 30 randımana kadar düştü. Hem üretici hem de bölge ekonomisi kayıp yaşadı. Yeniden bu kaybı yaşamamak için ilaçlama çalışmalarını herkesin yapması gerekiyor." dedi.