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        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 21:04 Güncelleme: 15.10.2024 - 21:11
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        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaledere Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Caddesi'nde Uğur E. yönetimindeki 52 AFL 355 plakalı otomobil, yolun karşısına geçtiği sırada Halis Y'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Halis Y. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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