Ordu Üniversitesi, dünya üniversite sıralamasında yer aldı

Ordu Üniversitesi (ODÜ), Times Higher Education (THE) 2025 Dünya Üniversite Sıralaması "Araştırma Kalitesi" kategorisinde puanını yükseltti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en bilinen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan THE'nin, Dünya Üniversite Sıralaması 2025 raporunu açıkladığı belirtildi.

Üniversitelerin 5 farklı akademik kritere göre değerlendirildiği sıralamada ODÜ'nün, 1500+ bandında yer alarak dünyanın en başarılı yükseköğretim kurumları listesine girdiği aktarılan açıklamada, "Üniversitelerin eğitim kalitesi, araştırma ortamı, araştırma kalitesi ve uluslararası görünümünün değerlendirildiği sıralamaya göre Ordu Üniversitesi, söz konusu temel alanlardaki puanını 2024 sıralamasına göre artırdı. Araştırma kalitesi alanında 2024 sıralamasına göre 19,6 puan alan Ordu Üniversitesi, 2025 sıralamasında bu puanını 24,2'ye yükseltti." ifadeleri kullanıldı.

Bilgiye dayalı sistemlerle donatılmış bir toplum oluşturma çabası içerisinde olduklarına işaret eden Baş, "Bu hedef doğrultusunda bilimsel çalışmalarımızın niteliğini ve çeşitliliğini artırarak eğitim faaliyetlerimizin kalitesini her dönem daha da yükseltmekte kararlıyız. Bu kapsamda üniversitemizin ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığını artırmak, eğitim kalitesini sürdürülebilir şekilde geliştirmek ve öğrenci başarısını en üst düzeye taşımak amacıyla önemli çalışmalar yürütmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Baş, bu bakımdan dünyanın en başarılı üniversiteleri listesinde ODÜ'nün de yer almasının kendileri için son derece gurur verici bir gelişme olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte üniversitemizin mevcut durumunu değerlendirmek ve gelecekteki hedeflerimize ulaşmak için akreditasyon sürecinde yaptığımız çalışmalarla da önemli aşamalar kaydettik. Bu sürecin her bir aşamasında gösterdiğimiz istikrar, eğitimde mükemmelliği hedefleyen vizyonumuzun en somut göstergesidir. Her geçen dönem ulusal ve uluslararası pazarda kabul görecek inovatif fikirler ve nitelikli araştırma projeleri üretmeye devam eden üniversitemiz, hiç şüphesiz ki uluslararası tanınırlığını en üst seviyelere çıkaracaktır. Üniversitemizi geleceğe taşıyan bu önemli adımları hep birlikte atmaktan büyük mutluluk duyuyor, birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum."