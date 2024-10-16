Ordu'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Yunus Emre Mahallesi'nde Cemil K. yönetimindeki 52 S 2101 plakalı servis ile Berkin T. idaresindeki 52 AEU 387 plakalı motosiklet çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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