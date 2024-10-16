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        Ordu'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 19:33 Güncelleme: 16.10.2024 - 19:39
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        Ordu'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Yunus Emre Mahallesi'nde Cemil K. yönetimindeki 52 S 2101 plakalı servis ile Berkin T. idaresindeki 52 AEU 387 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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