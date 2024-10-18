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        Karadeniz'de palamut salamurası sezonu başladı

        HAYATİ AKÇAY - Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle sofraları süsleyen palamudun mevsimi dışında da tüketilebilmesi için salamurası hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:11 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:41
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        Karadeniz'de palamut salamurası sezonu başladı
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        HAYATİ AKÇAY - Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle sofraları süsleyen palamudun mevsimi dışında da tüketilebilmesi için salamurası hazırlanıyor.

        Balıkseverlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan palamut, bu sezon bol ve bereketli avı sayesinde tanesi 75 ile 100 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

        Tezgahlarındaki balıkları tüketiciyle buluşturan balıkçılar, mevsimi dışında da palamut yemek isteyenler için salamura hazırlıyor.

        Temizlenerek dilimlenen palamutlar, yaklaşık 10 gün tuzda bekletildikten sonra salamura edilerek kavanozlara konuluyor.

        Ordu'nun yanı sıra Türkiye'nin farklı illeri ile yurt dışından sipariş alan balıkçılar, bidon ya da kavanozlarda muhafaza ettikleri salamura palamudu 1000 ila 1500 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuyor.

        Perşembe ilçesinde 20 yıldır balıkçılıkla uğraşan Özay Çakır, AA muhabirine, bu sezon bol avlanan palamuda talebin yüksek olduğunu söyledi.

        Sezonun açılmasının üzerinden 45 günü aşkın süre geçtiğini ve vatandaşların bol bol palamut yeme imkanı bulduğunu belirten Çakır, mevsiminin dışında palamut tüketmek isteyenlerin salamuraya yöneldiğini aktardı.

        Çakır, her bir palamudun ortalama 1 kilogram geldiğine işaret ederek, "Ortalama bir salamura 5-6 palamudun parçalanmasıyla yapılıyor. Bu sene palamutlar oldukça iri olduğu için bidonlar kolayca dolup hazır hale gelebiliyor." dedi.

        Vatandaşların talebinin oldukça fazla olduğunu kaydeden Çakır, "Talep çok olduğu için her gün 70 ile 100 arasında palamudu salamura hazırlayarak satışa sunuyoruz." diye konuştu.

        - "İsteyene palamut salamuranın tarifini veriyoruz"

        Çakır, dileyenlerin palamut salamurasını kendilerinin de yapabileceğini ifade ederek, şunları söyledi:

        "İsteyene palamut salamuranın tarifini veriyoruz. Bu konuda her müşterimize yardımcı oluyoruz. Bu sezon palamut oldukça bol. Vatandaşlara bol bol alıp yazın da tüketebilmeleri için salamura yapmalarını öneriyoruz."

        Balıkçı Erdal Çamaş ise halk arasında palamut tuzlama olarak da bilinen salamuraya talebin hayli fazla olduğunu belirterek, neredeyse her gün sipariş aldıklarını, bazen siparişlere yetişemediklerini anlattı.

        Kaya tuzu kullandıkları salamuranın çok iyi hazırlanması durumunda bekleme süresinin uzun olabileceğine dikkati çeken Çamaş, "Balığın bozulmaması için her şeye dikkat ediyoruz. Güzel hazırlanmış bir salamura yaklaşık 1 yıl boyunca bozulmadan bekleyebilir." ifadelerini kullandı.

        Çamaş, salamuranın en çok yazın tüketildiğini ifade ederek, "Özellikle vatandaşın gurbette ailesi varsa onlar için hazırlatıyor. Bir bidonda ortalama 5-6 palamut oluyor." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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