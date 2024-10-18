Karadeniz'de palamut salamurası sezonu başladı

HAYATİ AKÇAY - Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle sofraları süsleyen palamudun mevsimi dışında da tüketilebilmesi için salamurası hazırlanıyor.

Balıkseverlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan palamut, bu sezon bol ve bereketli avı sayesinde tanesi 75 ile 100 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

Tezgahlarındaki balıkları tüketiciyle buluşturan balıkçılar, mevsimi dışında da palamut yemek isteyenler için salamura hazırlıyor.

Temizlenerek dilimlenen palamutlar, yaklaşık 10 gün tuzda bekletildikten sonra salamura edilerek kavanozlara konuluyor.

Perşembe ilçesinde 20 yıldır balıkçılıkla uğraşan Özay Çakır, AA muhabirine, bu sezon bol avlanan palamuda talebin yüksek olduğunu söyledi.

Ordu'nun yanı sıra Türkiye'nin farklı illeri ile yurt dışından sipariş alan balıkçılar, bidon ya da kavanozlarda muhafaza ettikleri salamura palamudu 1000 ila 1500 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuyor.

Çakır, her bir palamudun ortalama 1 kilogram geldiğine işaret ederek, "Ortalama bir salamura 5-6 palamudun parçalanmasıyla yapılıyor. Bu sene palamutlar oldukça iri olduğu için bidonlar kolayca dolup hazır hale gelebiliyor." dedi.

Vatandaşların talebinin oldukça fazla olduğunu kaydeden Çakır, "Talep çok olduğu için her gün 70 ile 100 arasında palamudu salamura hazırlayarak satışa sunuyoruz." diye konuştu.

- "İsteyene palamut salamuranın tarifini veriyoruz"

Çakır, dileyenlerin palamut salamurasını kendilerinin de yapabileceğini ifade ederek, şunları söyledi: