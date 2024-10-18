Akkuş Belediyespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor'un başantrenörü Furkan Gür, Galatasaray'a karşı ellerinden geleni yapıp oyunu geliştirmeye bakacaklarını söyledi.

Galatasaray HDI Sigorta ile 20 Ekim Pazar günü saat 14.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacakları maçın hazırlıklarını tamamlayan Akkuş Belediyespor, İstanbul'a gitti.

Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu 3-0 mağlup oldukları Spor Toto maçında oyunun ilk bölümlerinde rakibe ciddi üstünlük kurduklarını ancak devamında rakibin dirençlerini kırmayı başardığını ifade etti.

Ligde henüz galibiyetle tanışamadıklarını dile getiren Gür, pazar günü de zorlu Galatasaray deplasmanına çıkacaklarını belirtti.

Rakiplerinin bu yıl şampiyonluk parolası ile kurulmuş çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Gür, "Galatasaray'a karşı elimizden geleni yapıp oyunumuzu geliştirmeye bakacağız. Hazırlıklarımız çok iyi geçti ve takımdaki hava gayet iyi durumda." diye konuştu.

Gür, Galatasaray maçına gurbetteki tüm Orduluları davet etti.