Ordu'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde tek katlı müstakil ev yandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde tek katlı müstakil ev yandı.
Ortaköy Mahallesi'nde Süleyman Demirhan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.