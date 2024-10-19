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        Ordu'da Muhtarlar Günü kutlandı

        Ordu'nun Altınordu ve Ünye ilçelerinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 12:12 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:29
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        Ordu'da Muhtarlar Günü kutlandı
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        Ordu'nun Altınordu ve Ünye ilçelerinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Altınordu Muhtarlar Derneği Başkanı Olgun Öztürk, ilçe merkezindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

        Derneğin genel sekreteri Hakan Cemal Aydın, yerinde yönetim ilkesini tam anlamıyla uygulayarak özveriyle hizmet etme gayretinde olan tüm muhtarların, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

        Törene, Kaymakam Erkan Karahan, Belediye Başkanı Ulaş Tepe, diğer ilgililer ve muhtarlar katıldı.

        Ünye ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda tören organize edildi.

        Tören, Ünye Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Öztürk, muhtarlık müessesesinin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan ender kurumlardan biri olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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