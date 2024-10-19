Ordu'da Muhtarlar Günü kutlandı

Öztürk, muhtarlık müessesesinin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan ender kurumlardan biri olduğunu ifade etti.

Törene, Kaymakam Erkan Karahan, Belediye Başkanı Ulaş Tepe, diğer ilgililer ve muhtarlar katıldı.

Derneğin genel sekreteri Hakan Cemal Aydın, yerinde yönetim ilkesini tam anlamıyla uygulayarak özveriyle hizmet etme gayretinde olan tüm muhtarların, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Ordu'nun Altınordu ve Ünye ilçelerinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

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