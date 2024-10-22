Ordu'da drift atan sürücüye para cezası kesildi
Ordu'nun Akkuş ilçesinde drift atan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde drift atan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.
Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'nde dün bir otomobilin, çöp konteynerini yolun ortasına yerleştirerek karlı yolda drift attığı ihbarı üzerine Akkuş Emniyet Amirliği Trafik Tescil Büro ve Denetleme ekipleri harekete geçti.
Ekipler, M.A'nın 55 ER 081 plakalı otomobille drift attığını belirledi.
Sürücüye, trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 32 bin 233 lira ceza kesildi.
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