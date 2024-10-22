Ordu'da drift atan sürücüye para cezası kesildi

Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'nde dün bir otomobilin, çöp konteynerini yolun ortasına yerleştirerek karlı yolda drift attığı ihbarı üzerine Akkuş Emniyet Amirliği Trafik Tescil Büro ve Denetleme ekipleri harekete geçti.

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