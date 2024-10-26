Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Baş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Baş, mesajında, 101'inci yaşına ulaşan Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Cumhuriyetin, milletin hür iradesine olan inancına ve vatan topraklarının bölünemeyeceğine dair yazılmış bir destan, ulusa bırakılmış en büyük miras olduğunu vurgulayan Baş, şunları kaydetti:
"Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltme kararlılığıyla şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu vatan topraklarının bütünlüğünü korumak, vatanına, milletine ve bayrağına bağlı, milli ve manevi değerlerini benimseyen, üretken ve nitelikli nesiller yetiştirerek ülkemizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesine katkı sağlamak her birimizin en önemli sorumluluklardan biridir. Eğitim kurumları olarak bizler de bu sorumluluğun bilinciyle, bilimin rehberliğinde ülke kalkınmasına katkı sağlamaya ve bu gurur verici mirası omuzlarımızda yükselterek daima ileriye taşımaya devam edeceğiz."
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, gazileri ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri sonsuz minnet, şükran ve rahmetle andığını belirten Orhan Baş, onlardan devraldıkları bu kutsal mirası daima ileriye taşıyacaklarına olan inançlarıyla Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılını kutladığını sözlerine ekledi.
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