AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Ordu'da ilçe kongresinde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Kongrelerimiz coşkudur, heyecandır, yenilenmedir ama aynı zamanda çelik disiplindir." dedi.

Şen, partisinin, Fatsa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Fatsa 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Ordu'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ordu ile gurur duyduğunu belirten Şen, siyasette makam ve mevkilerin önemi olmadığını, bunun bir göstergesinin de bakanlığı bırakıp milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapan Mahmut Özer ve Mehmet Hilmi Güler olduğunu ifade etti.