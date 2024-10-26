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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Ordu'da ilçe kongresinde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Kongrelerimiz coşkudur, heyecandır, yenilenmedir ama aynı zamanda çelik disiplindir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 18:11 Güncelleme: 26.10.2024 - 18:18
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Ordu'da ilçe kongresinde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Kongrelerimiz coşkudur, heyecandır, yenilenmedir ama aynı zamanda çelik disiplindir." dedi.

        Şen, partisinin, Fatsa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Fatsa 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Ordu'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ordu ile gurur duyduğunu belirten Şen, siyasette makam ve mevkilerin önemi olmadığını, bunun bir göstergesinin de bakanlığı bırakıp milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapan Mahmut Özer ve Mehmet Hilmi Güler olduğunu ifade etti.

        Şen, kongrelerin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Kongrelerimiz coşkudur, heyecandır, yenilenmedir ama aynı zamanda çelik disiplindir. Devamlılıktır, bekadır. Bakın ilk AR-GE Başkanımızla yan yana oturduk, bekadır. İlk ilçe başkanlarımız burada. Bu, muhteşem bir şey. Bu, aynı zamanda çelik disiplindir." diye konuştu.

        AK Parti İl Koordinatörü Ertunç Erkan Balta'nın divan başkanlığını yaptığı kongrede, mevcut İlçe Başkanı Yasin Sarıçiçek göreve yeniden seçildi.

        Kongreye, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer ve Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti MKYK Üyesi Fahrettin Yahşi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, MHP İl Başkanı Mehmet Özçelik ve partililer katıldı.

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