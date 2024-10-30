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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 23:39 Güncelleme: 30.10.2024 - 23:49
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:YeniOrdu

        Hakemler: İlker Yasin Avcı, Kemal Elmas, Güner Mumcu Taştan

        52 Orduspor FK: Egeberk Gabel, Hüseyin Furkan Uslu, Nazmi Candoğan (Dk. 46 Faruk Öcal) Yunus Emre Köse, Ali Kemal Başaran, Enes Yetim, Bilal Gülden, Ufuk Özcan (Dk. 83 Uğur Ayhan), Mustafa Yılmaz (Dk. 68 Kadir Ari), Harun Özcan (Dk. 90+3 Rıdvan Tekkeşin), Yusuf Atasoy (Dk. 68 Emre Gemici)

        Şanlıurfaspor: Tokotaev, Fatih Eren, Nafican Yardımcı, Efe Arda Koyuncu, Atakan Aybastı, Salih Şen, Mahmut Küçük (Dk. 46 Furkan Şamil Çetin), Ofosu, Ashkovski, Mehmet Coşkun, Ahmet Gökbayrak

        Gol: Dk. 76 Harun Özcan (52 Orduspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 29 Nazmican Doğan, Dk. 85 Bilal Gülden, Dk. 90+4 Ali Kemal Başaran, Dk. 90+5 Uğur Ayhan (52 Orduspor FK), Dk. 47 Efe Arda Koyuncu (Şanlıurfaspor)

        ORDU

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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