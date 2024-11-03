Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Akkuş
Hakemler:Burhan İlhan, Sezay Şahin
Akkuş Belediyespor: Masliev, Ali Eren Öztürk, Mitrasinovic, Didovic, Hakan Polat, Berkün Eber Üstündağ (Ali İhsan Heper, Berkay Yavuz, Burhan Zorluer)
Altekma: Buculjevic, Bahov, Gülhan Emir Pınar, Suarez, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav)
Setler: 21-25, 20-25, 17-25
Süre: 81 dakika (28, 31, 22)
ORDU
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