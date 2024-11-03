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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 15:36 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:31
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Akkuş

        Hakemler:Burhan İlhan, Sezay Şahin

        Akkuş Belediyespor: Masliev, Ali Eren Öztürk, Mitrasinovic, Didovic, Hakan Polat, Berkün Eber Üstündağ (Ali İhsan Heper, Berkay Yavuz, Burhan Zorluer)

        Altekma: Buculjevic, Bahov, Gülhan Emir Pınar, Suarez, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav)

        Setler: 21-25, 20-25, 17-25

        Süre: 81 dakika (28, 31, 22)

        ORDU

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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