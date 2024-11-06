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        Trafik kazasında hayatını kaybeden imamın cenazesi toprağa verildi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Kuru, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:48 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:48
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        Trafik kazasında hayatını kaybeden imamın cenazesi toprağa verildi
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Kuru, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Ünye ilçesindeki Köprübaşı Camisi'nin imam hatibi Kuru için Ünye Büyük Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Kuru'nun cenazesi, İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan'ın kıldırdığı namazın ardından Kuşçulu Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Mehmet Kuru idaresindeki 52 ADS 275 plakalı cip, dün Samsun'un Çarşamba ilçesi Beylerce Mahallesi Halispaşa mevkisinde bariyere çarpmıştı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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