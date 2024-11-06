Trafik kazasında hayatını kaybeden imamın cenazesi toprağa verildi

Ünye ilçesindeki Köprübaşı Camisi'nin imam hatibi Kuru için Ünye Büyük Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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