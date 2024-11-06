Tescilli Ordu kivisinin hasadına başlandı

Ordu'da kivi üreticileri hasat için bahçelere girdi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak da tescillenen Ordu kivisinin yeterli olgunluğa ulaşmasının ardından hasadına başlandı.

Vali Muammer Erol, beraberindeki İl Tarım ve Orman Müdür Kemal Yılmaz ile Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Mahallesi'nde üretici Tarık Tercan'ın bahçesinde kivi hasadına katıldı.

Bahçede bir süre kivi hasat eden Erol, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Yılmaz ise kivi yetiştiriciliğinin, Ordu'da fındığın yanında ek gelir getirici ürünler arasında en önemlisi olduğunu söyledi.

Ordu'da 30 yıl önce başlanan kivi üretiminin devlet destekleriyle yaygınlaştığını belirten Yılmaz, "Özellikle sahil ve orta kesiminde yer alan bahçelerimiz üreticilerimize ciddi manada gelir sağlamaktadır. Kivi birim alan getirisi yüksek olan, aynı zamanda pazar problemi bulunmayan bir üründür." dedi. Yılmaz, bu yıl kivi rekoltesinin 8 bin 600 ton gerçekleşmesini beklediklerine işaret ederek, "Böylece ilimiz ekonomisine bu yıl yaklaşık 300 milyon lira katkı sağlanmış olacak. Yeni tesis bahçelerimizin de tam verime geçmesiyle rekoltemizin 12 bin tonun üzerine çıkması hedeflenmektedir." diye konuştu.