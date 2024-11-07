Tek öğretmen olarak görev yaptığı okulun çehresini değiştirdi

HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Korgan ilçesinde Kırıkbozu İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Arife Karayanız, derslerin yanı sıra çeşitli etkinliklerle öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Marmara Üniversitesi mezunu sınıf öğretmeni Arife Karayanız, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ilk görev yeri olan Kırıkbozu İlkokulu'na atandı.

24 yaşındaki Arife öğretmen, Ordu büyükşehir olmadan önce belde statüsünde bulunan Tepealan Mahallesi'ne 6 kilometre uzaklıkta Kırıkbozu Kümeevleri mevkisindeki okulda öğrencileriyle buluştu.

Arife Karayanız, AA muhabirine, memleketinin Ordu'nun Aybastı ilçesi olduğunu ancak İstanbul'da doğup büyüdüğünü anlattı.

Öğretmen atamaları öncesi memleketi Ordu'nun da tercihleri arasında bulunduğunu belirten Karayanız, ilk görev yerinin Kırıkbozu İlkokulu olduğunu aktardı.

Okulun tek öğretmeni olan Karayanız, "Ben mesleğimi ve yaptığım işi çok seviyorum. Zaten bir işi düzgün yapabilmek için çok sevmek lazım. Ben de her gün okula büyük heyecanla geliyorum." dedi.

Köy okulunda öğretmenliğin çocukluk hayali olduğunu dile getiren Karayanız, "Kendimi artık bu köy okuluna ait hissediyorum. Köy okulu çok sevimli bir yer ama zorlu şartları olduğu da bir gerçek. Ama sevdiğiniz zaman ve bir de hayalim olduğu için bu zorluklara göğüs gerdim. Biz burada çok güzel bir aile olduk." ifadelerini kullandı.