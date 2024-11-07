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        Tek öğretmen olarak görev yaptığı okulun çehresini değiştirdi

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Korgan ilçesinde Kırıkbozu İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Arife Karayanız, derslerin yanı sıra çeşitli etkinliklerle öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:15
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        Tek öğretmen olarak görev yaptığı okulun çehresini değiştirdi
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        HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Korgan ilçesinde Kırıkbozu İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Arife Karayanız, derslerin yanı sıra çeşitli etkinliklerle öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

        Marmara Üniversitesi mezunu sınıf öğretmeni Arife Karayanız, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ilk görev yeri olan Kırıkbozu İlkokulu'na atandı.

        24 yaşındaki Arife öğretmen, Ordu büyükşehir olmadan önce belde statüsünde bulunan Tepealan Mahallesi'ne 6 kilometre uzaklıkta Kırıkbozu Kümeevleri mevkisindeki okulda öğrencileriyle buluştu.

        İlçenin kırsal mahallelerinden Tepealan'daki evinden her sabah servisle okuluna giden Karayanız, soğuk günlerde soba yakarak ısıttığı birleştirilmiş sınıfta 15 öğrenciye eğitim veriyor.

        Dersler dışında çeşitli oyun ve etkinliklerle çocuklara okulu sevdirmeyi başaran Karayanız, okulun tadilat gibi işleriyle de yakından ilgileniyor.

        Okula kitap okuma köşesi, müzik, ahşap boyama, takı tasarım ve resim atölyesini kazandıran Arife öğretmen, Korgan Kaymakamlığınca başarı belgesiyle ödüllendirildi.

        - "Biz burada çok güzel bir aile olduk"

        Arife Karayanız, AA muhabirine, memleketinin Ordu'nun Aybastı ilçesi olduğunu ancak İstanbul'da doğup büyüdüğünü anlattı.

        Öğretmen atamaları öncesi memleketi Ordu'nun da tercihleri arasında bulunduğunu belirten Karayanız, ilk görev yerinin Kırıkbozu İlkokulu olduğunu aktardı.

        Okulun tek öğretmeni olan Karayanız, "Ben mesleğimi ve yaptığım işi çok seviyorum. Zaten bir işi düzgün yapabilmek için çok sevmek lazım. Ben de her gün okula büyük heyecanla geliyorum." dedi.

        Köy okulunda öğretmenliğin çocukluk hayali olduğunu dile getiren Karayanız, "Kendimi artık bu köy okuluna ait hissediyorum. Köy okulu çok sevimli bir yer ama zorlu şartları olduğu da bir gerçek. Ama sevdiğiniz zaman ve bir de hayalim olduğu için bu zorluklara göğüs gerdim. Biz burada çok güzel bir aile olduk." ifadelerini kullandı.

        - "Derslerin dışında buralarda kaliteli vakit geçirme imkanı buluyorlar"

        Karayanız, göreve başladıktan sonra sınıfların boyasını yaptırdığını, okula kütüphane kazandırdığını ve çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için müzik, ahşap boyama, takı tasarım ve resim atölyesi kurduğunu kaydederek, "Öğrencilerim derslerin dışında buralarda kaliteli vakit geçirme imkanı buluyor. Öğrenciler zamanını ne kadar verimli geçirebilirse bizler de mutlu oluyoruz. Okulun daha güzel olması için hep uğraşıyoruz." diye konuştu.

        Geçen yıl ilkokul 4. sınıftan ilk mezunlarını verdiğini, bu öğrenciler arasında sınavları kazanarak başarılı okullara gidenleri görünce mutluluk duyduğunu belirten Karayanız, "Bir öğretmenin en mutlu olduğu zaman öğrencisinin başarısıdır. Ben de öğrencilerimin başarılı olduğunu görünce çok mutlu oluyorum." dedi.

        - Öğrencilerin Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıdığı fotoğrafın hikayesi

        Arife Karayanız, geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama etkinlikleri öncesi öğrencilerinin Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşırken çekilen fotoğraflarının sosyal medyada çokça paylaşılarak konuşulduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

        "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yapılan prova sırasında çekilen bir fotoğraf karesi bu. Öğrencilerimin mavi önlüklü olması ve günün anlamından dolayı fotoğraf, özellikle sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. Çocuklar için de çok güzel anı kalmış oldu. Bu bizim için de gurur ve mutluluk kaynağı. Ordu'nun adının bu fotoğraf üzerinden geçmesi ayrıca bizleri mutlu etti. Fotoğrafı gören çok sayıda kişi bizlere ulaşarak tebriklerini iletti. Bazıları okula kitap, kırtasiye malzemesi desteğinde bulunmak istedi. Bunun için desteklerini hiçbir zaman esirgemen Korgan Kaymakamlığı, İlçe Eğitim Müdürlüğü ve velililerimiz başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum."

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