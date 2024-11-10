İş insanı Nejdet Gürsoy'dan Kırıkbozu İlkokulu öğrencilerine hediye
Ordulu iş insanı Nejdet Gürsoy, Kırıkbozu İlkokulu öğrencilerine mont ve bot hediye etti.
Ordulu iş insanı Nejdet Gürsoy, Kırıkbozu İlkokulu öğrencilerine mont ve bot hediye etti.
Gürsoy, Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi'ne 6 kilometre uzaklıktaki ilkokulun sınıf öğretmeni Arife Karayanız ile öğrencilerini ağırladı.
İş yerinde öğrencilerle bir süre sohbet eden Gürsoy, daha sonra çocuklara mont ve bot hediye etti.
Arife Karayanız ise Gürsoy'a, geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama etkinlikleri öncesi öğrencilerinin Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşırken çekilen, sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan fotoğrafını verdi.
Gürsoy, Kırıkbozu İlkokulu sınıf öğretmeni Arife Karayanız'ın başarısını basından izlediğini, bunun üzerine çocukları misafir etmek istediğini söyledi.
Çocukların bu ülkenin yarınları olduğunu vurgulayan Gürsoy, öğretmen Karayanız'ı azminden dolayı kutladı.
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