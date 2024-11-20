Ordu'da apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Apartmanın en üst katındaki dairede mahsur kalan kedi ise vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.

Akyazı Mahallesi Ahmet Cemal Mağden Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın depo olarak kullanılan bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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