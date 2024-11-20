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        Ordu'da apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 23:48 Güncelleme: 20.11.2024 - 23:48
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        Ordu'da apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Akyazı Mahallesi Ahmet Cemal Mağden Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın depo olarak kullanılan bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dumanın kısa sürede binayı sarması üzerine 10 daireli apartmandaki 14 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Apartmanın en üst katındaki dairede mahsur kalan kedi ise vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, bodrum katındaki depoda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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