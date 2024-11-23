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        Azerbaycanlı kadın mühendis arıcılıkta uzmanlaşmak için Ordu'yu tercih etti

        Azerbaycan'dan, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gelen ziraat mühendisi Vüsale Aliyeva, burada aldığı eğitimle ülkesinde arıcılığın daha ileriye gitmesi için fayda sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 14:55 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:55
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        Azerbaycanlı kadın mühendis arıcılıkta uzmanlaşmak için Ordu'yu tercih etti
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        Azerbaycan'dan, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gelen ziraat mühendisi Vüsale Aliyeva, burada aldığı eğitimle ülkesinde arıcılığın daha ileriye gitmesi için fayda sağlayacak.

        Azerbaycan'ın Gence şehrindeki Bitki Koruma ve Teknik Bitkiler Bilimsel Araştırma Enstitüsünde görev yapan Vüsale Aliyeva, yüksek lisans eğitiminin arıcılık üzerine olması nedeniyle kendisini bu alanda geliştirmek amacıyla tercihini Türkiye'den yana kullandı.

        Türkiye'de bu alanda tek olan Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne kabul edilen Aliyeva, iki haftadır uzman personelden bal arısı ırklarını belirleme yöntemlerini ve ıslah çalışmalarını laboratuvar ortamında öğreniyor.

        Ziraat mühendisi Vüsale Aliyeva, AA muhabirine, arıcılığa merakının olduğunu, yüksek lisans eğitimini bu alanda yaptığını söyledi.

        Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü bu konuda kendisine fayda sağlayacağını düşündüğü için tercih ettiğini belirten Aliyeva, arı ırkları ve ıslahı üzerine eğitim aldığını anlattı.

        Arıcılıkla ilgili çalışmaları laboratuvar ortamında uygulamalı olarak görme ve öğrenme imkanı bulduğunu ifade eden Aliyeva, uzmanların kendisine çok destek verdiğini, her konuda yardım ettiğini dile getirdi.

        Ordu Arıcılık Enstitüsü idarecilerine ve teknik personele ilgileri dolayısıyla teşekkür eden Aliyeva, "Arıların genetik sınıflarını tespit etmeye yönelik çalışmalarımız oldu. Ayrıca diğer konular hakkında da burada alanında donanımlı çalışanlardan eğitim alıyorum." dedi.

        Aliyeva, yaklaşık bir aylık eğitimi tamamlanmasının ardından Azerbaycan'a döneceğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Azerbaycan arıcılığına katkıda bulunmak ve ülkemizde yapılan arıcılık alanındaki ıslah çalışmalarını daha üst seviyeye taşımak, genetik sınıflandırma yapmak için burada bulunmaktayım. Öğrendiğim bilgilerle ülkemde arıların genetik sınıflandırmasını yapabileceğiz. Burada aldığım eğitimin ülkemiz arıcıları için çok büyük önemi var. Bir millet, iki devlet olarak Türkiye arıcılarına ve yetkililere Azerbaycan arıcıları adına teşekkür ediyorum."

        - "Her alanda iş birliği olduğu gibi arıcılıkta da iş birliğimiz var"

        Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu ise Türkiye'de tek olma özelliğine sahip enstitüsünün hem ulusal hem de uluslararası alanda Ar-Ge ve eğitim çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

        Daha önce Kosova, Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan'dan da arıcılar geldiğini anlatan Cınbırtoğlu, yurt dışından gelen arıcılara arı sütü, yetiştiricilik, arı sağlığı ve ırklarına yönelik eğitim verildiğini ifade etti.

        Aliyeva'nın da arıcılık üzerine eğitim aldığını dile getiren Cınbırtoğlu, şunları kaydetti:

        "Vüsale Aliyeva, ülkesindeki bal arısı ırklarının ve ekotiplerinin tanımlamasının bir aşaması olan morfolojik eğitim alıyor. Mühendis arkadaşımıza uzman ekiplerimizce arıcılığın tüm alanları hakkında kurs verilmektedir. Arkadaşımız ülkesine döndüğünde arıcılığın gelişmesi için katkı sunacak. Eğitim sayesinde ülkesinde bal arılarının tanımlanmasını yapabilecek, böylece bal arılarının zenginliği belirlenmiş olacak. Ülkesinde arıcılığa dayalı yapılacak üretimde burada aldığı eğitim, dost ülke arıcılarına model olacak."

        Cınbırtoğlu, yerli ve yabancı arıcılar için adeta okul olan enstitünün önemli bir görev üstlendiğinin altını çizerek, "Azerbaycan ile kardeş ülkeyiz. Her alanda iş birliği olduğu gibi arıcılıkta da iş birliğimiz var. Bilgi aktarımı ve teknik çalışmalar hakkında bilgi verdiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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