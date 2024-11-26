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        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takım, Arkas Spor karşısında galibiyeti hedefliyor

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, yarın oynayacağı Arkas Spor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:18 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:18
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        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takım, Arkas Spor karşısında galibiyeti hedefliyor
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        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, yarın oynayacağı Arkas Spor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Akkuş Spor Salonu'nda çalışmalarını tamamlayan takımın başantrenörü Serdar Uslu, AA muhabirine, geçen hafta Fenerbahçe Medicana karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyetin takıma moral verdiğini söyledi.

        Ligde üst üste yaşadıkları mağlubiyetlerin takımda moralleri bozduğunu ifade eden Uslu, Fenerbahçe galibiyetinin camiaya çok iyi geldiğinin altını çizdi.

        Takıma son olarak Brezilyalı smaçör Leonardo Nascimento'nun dahil olduğunu belirten Uslu, bu oyuncunun katkısıyla daha güçlendiklerini vurguladı.

        Uslu, Arkas Spor maçını da kazanarak ligde galibiyet serisi yakalamak istediklerinin altını çizdi.

        Rakiplerinin karşısına moral bulmuş ve toparlanmış bir takım olarak çıkacaklarına işaret eden Uslu, tüm sporcularının galibiyeti istediğini sözlerine ekledi.

        Akkuş Belediyespor, ligin 10. haftasında yarın saat 19.00'da Arkas Spor'a konuk olacak.

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