Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takım, Arkas Spor karşısında galibiyeti hedefliyor

Rakiplerinin karşısına moral bulmuş ve toparlanmış bir takım olarak çıkacaklarına işaret eden Uslu, tüm sporcularının galibiyeti istediğini sözlerine ekledi.

Takıma son olarak Brezilyalı smaçör Leonardo Nascimento'nun dahil olduğunu belirten Uslu, bu oyuncunun katkısıyla daha güçlendiklerini vurguladı.

Ligde üst üste yaşadıkları mağlubiyetlerin takımda moralleri bozduğunu ifade eden Uslu, Fenerbahçe galibiyetinin camiaya çok iyi geldiğinin altını çizdi.

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