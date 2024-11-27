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        Ordu'da sünnet şöleni düzenlendi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde 1. Geleneksel Sünnet Şöleni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 17:28 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:35
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        Ordu'da sünnet şöleni düzenlendi
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde 1. Geleneksel Sünnet Şöleni gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Ordu Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünce, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Otağı'nda şölen organize edildi.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, "Bütün çocukların sahibi bu ülkenin devletidir. Anne babalar çocuklarına sahip olabilirler ama devletin kucağında şefkat görmesi, itibar görmesi ve iyi eğitim alması lazım. Devletin büyüklüğü zaten orada var." ifadesini kullandı.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunca orta oyun ve Karagöz-Hacivat gösterisi de sunulan şölene katkı sağlayanlara teşekkür belgesi verildi.

        Vali Muammer Erol'un katıldığı programda, sünnet ettirilen 17 çocuk çeşitli oyunlar oynadı ve pasta kesti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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