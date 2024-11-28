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        Ünye Belediyesinden sahipsiz hayvanlara mama desteği

        Ünye Belediyesince 13 ay önce kurulan Kompost ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisinde hazırlanan 24 ton mama, sahipsiz hayvanlara dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:09
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        Ünye Belediyesinden sahipsiz hayvanlara mama desteği
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        Ünye Belediyesince 13 ay önce kurulan Kompost ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisinde hazırlanan 24 ton mama, sahipsiz hayvanlara dağıtıldı.

        Ünye Belediyesi Veterineri Serkan Arslan, gazetecilere, sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacının yanı sıra bakımı ve rehabilitasyon sürecine de destek olduklarını söyledi.

        Tesiste bugüne kadar yemek atıklarından 24 ton mama üretilerek sahipsiz hayvanların gıda ihtiyacını karşıladıklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

        "Ünye Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı'nın talimatı üzerine 13 ay önce kurmuş olduğumuz Kompost ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisindeki mamaların dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Soğuk kış günlerinde mama üretimini artırarak dağıtımını sürdürüyoruz. Bugüne kadar tesisimizde ürettiğimiz 24 ton mamanın dağıtımını gerçekleştirdik. Aynı zamanda 480 vatandaşımıza mama yardımında bulunuyoruz."

        Arslan, yaralı ve hasta hayvanların tedavileri için Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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