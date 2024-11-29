Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aile tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 13:08 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aile tedavi altına alındı.

        İlçenin Akyazı Mahallesi'ndeki evinde kendisinin yanı sıra eşi Remziye ve oğlu Fırat T. de rahatsızlanan Kasım T, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık ekipleri, Kasım, Remziye ve Fırat T'yi ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Bu kişilerin, kombi bacasından eve sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Beşiktaş yönetimi Ümraniye'de toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi Ümraniye'de toplanıyor!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Almanya ve İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanıyor
        Almanya ve İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanıyor
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması

        Benzer Haberler

        Ordu'da Gazze ve savaş bölgelerine destek açıklaması
        Ordu'da Gazze ve savaş bölgelerine destek açıklaması
        Karda mahsur kalan kişi, kurtarıldı
        Karda mahsur kalan kişi, kurtarıldı
        Kazada ölen baba-oğul, iş için yola çıkmış
        Kazada ölen baba-oğul, iş için yola çıkmış
        Ordu'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan kamyon sürücüsü tu...
        Ordu'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan kamyon sürücüsü tu...
        Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadele amacıyla 60 bin kışlak ilaçlandı
        Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadele amacıyla 60 bin kışlak ilaçlandı
        Ordu'da inşaattan düşen işçi yaralandı
        Ordu'da inşaattan düşen işçi yaralandı