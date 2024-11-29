Ordu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı

Gelen sağlık ekipleri, Kasım, Remziye ve Fırat T'yi ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İlçenin Akyazı Mahallesi'ndeki evinde kendisinin yanı sıra eşi Remziye ve oğlu Fırat T. de rahatsızlanan Kasım T, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.