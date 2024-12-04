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        52 Orduspor'da Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselmenin sevinci yaşanıyor

        Nesine 3. Lig takımlarından 52 Orduspor'da, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'u 4-2 yenerek 5. tura yükselmenin sevinci yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 10:59 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:59
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        52 Orduspor'da Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselmenin sevinci yaşanıyor
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        Nesine 3. Lig takımlarından 52 Orduspor'da, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'u 4-2 yenerek 5. tura yükselmenin sevinci yaşanıyor.

        Kulübün basın sözcüsü Doğan Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, 3 Aralık'ta deplasmanda karşılaştıkları Samsunspor'u yenerek Türkiye Kupası yolculuğunda adını bir üst tura yazdıran taraf olmanın sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

        Alınan başarılı sonuç nedeniyle futbolcu ve teknik heyete teşekkür eden Deniz, şunları kaydetti:

        "Biliyoruz ki mor beyaz renklere gönül veren herkesi dün akşam gururlandırdık, umutlandırdık. Biliyoruz ki mor beyaz sevdalısı herkes bu sabah daha mutlu uyandı. Bu duyguyu bize yaşatan tüm futbolcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ederiz. Müsabakada bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz, müsabaka boyunca bize çok güzel anlar yaşattılar. Kardeş şehrimiz Samsunspor taraftarına da göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ederiz."

        Deniz, 52 Orduspor'u 2. Lig'e taşımak için çok çalıştıklarını vurgulayarak, "Hiç vakit kaybetmeden 8 Aralık Pazar günü saat 14.00 de kendi saha ve seyircimiz önünde karşılaşacağımız Çorluspor 1947 müsabakası için hazırlıklarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sorumluluğumuzu biliyoruz, hedeflerimizin bilincindeyiz ve bu doğrultuda şehrimizi bir üst lige taşımak için çok çalışıyoruz. Bu yolculukta her zaman söylediğimiz gibi en büyük gücümüz taraftarımız." değerlendirmesinde bulundu.

        Doğan Deniz, tüm taraftarları 8 Aralık'ta Ordu Stadyumu'na davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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