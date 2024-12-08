Ordu'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde otomobilin çarpığı kişi yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde otomobilin çarpığı kişi yaşamını yitirdi.
İlçenin Tepealtı mevkisinde, Tuğrul D. yönetiminde 06 H 5748 otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ozan Gönül'e (22) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Gönül, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
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