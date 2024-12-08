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        Ordu'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Ordu'nun Gülyalı ilçesinde otomobilin çarpığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:10 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:10
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        Ordu'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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        Ordu'nun Gülyalı ilçesinde otomobilin çarpığı kişi yaşamını yitirdi.

        İlçenin Tepealtı mevkisinde, Tuğrul D. yönetiminde 06 H 5748 otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ozan Gönül'e (22) çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Gönül, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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