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        Ordu'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde evinin balkonundan düşen çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:44 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:44
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        Ordu'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde evinin balkonundan düşen çocuk yaralandı.

        İlçenin Bayramca Mahallesi 11. Sokak'ta yaşayan ailenin 4 yaşındaki oğlu Ahmet Can Ç, ikinci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

        Durumu fark eden aile, kendi imkanlarıyla çocuğu Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Tedavi altına alınan Ahmet Can Ç'nin, hafif yaralı olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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