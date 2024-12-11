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        Depremin etkisini yerleştiği Ordu'da usta öğreticilik yaparak atlattı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından eşiyle geldiği Ordu'ya yerleşen Songül Aytekin, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (ORMEK) eğitmenlik yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:38 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:48
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        Depremin etkisini yerleştiği Ordu'da usta öğreticilik yaparak atlattı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından eşiyle geldiği Ordu'ya yerleşen Songül Aytekin, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (ORMEK) eğitmenlik yapıyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremde Malatya'daki evi ağır hasar alan Songül Aytekin (51), eşiyle Ordu'nun Fatsa ilçesine yerleşti.

        Aynı zamanda usta öğretici olan Aytekin, ORMEK Fatsa Şubesi'nde giyim ve el sanatları alanında eğitimler vermeye başladı.

        Songül Aytekin, gazetecilere, 6 Şubat depremlerine Malatya'da yakalandığını belirterek, "Deprem gerçekten küçük kıyametti. Zor günleri ORMEK'te bu sıcak aile ortamında atlattım. Burası benim ikinci evim, Ordu ise ikinci memleketim oldu." dedi.

        Malatya'daki evinin ağır hasarlı olması nedeniyle Ordu'ya taşınmak durumunda kaldıklarını anlatan Aytekin, "Usta öğretici olduğum için ORMEK'te bu çalışmalarıma devam ettim. Zor günleri burada atlattım. Buradaki idareciler ve kursiyerlerim beni bağrına bastı. Beni bir gün olsun yalnız bırakmadılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde yeniden hayata bağlandım. Ordu'yu da Ordu insanlarını da çok seviyorum." diye konuştu.

        Aytekin, kentte giyim ve el sanatları alanında eğitimler verdiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, kursiyerlerinin başarılı olmasının kendisini ayrıca mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

        Kursiyerler de Songül Aytekin'i çok sevdiklerini, zorlu süreçleri hep birlikte atlattıklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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