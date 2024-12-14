Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ordu'da konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sorunların çözülebilmesi için öncelikle doğru tespit edilmesi, doğru bir yol haritasının tanzim edilmesi ve çözüme yönelik eylem planlarının düşünceden eyleme dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 19:37 Güncelleme: 14.12.2024 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ordu'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sorunların çözülebilmesi için öncelikle doğru tespit edilmesi, doğru bir yol haritasının tanzim edilmesi ve çözüme yönelik eylem planlarının düşünceden eyleme dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

        Dervişoğlu, Ordu'da partisinin il başkanlığı binasının açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, hemşehrileriyle bir arada bulunmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

        Siyasetin hedefinin halka hizmet etmek olduğunu belirten Dervişoğlu, "Siyasetin varlık sebebi de halktır. Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Siyasetle iştigal eden kişinin yapması gereken en önemli şey ülkesini mamur, halkını mutlu etmektir. Halkına huzur, refah, güvenlik vermektir." dedi.

        Dervişoğlu, toplumun yeniden kucaklaşması gerektiğini ifade ederek, "Bu toplumun, birbirinden en uzak noktaların birleştirilmesi suretiyle yeniden barıştırılması lazım. Siyaset kuru bir rekabet alanı değildir. Siyaset sadece yönetmek ya da sadece muhalefet etmek için yapılmaz. Siyaset, sorunları çözmek için yapılır. Sorunların çözülebilmesi için öncelikle doğru tespit edilmesi, doğru bir yol haritasının tanzim edilmesi ve çözüme yönelik eylem planlarının düşünceden eyleme dönüştürülmesi lazım." diye konuştu.

        Bunun için de önce doğru bir sisteme ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "Kim cumhurbaşkanı olacak?" diye tartışmaların devam ettiğini anlattı.

        Dervişoğlu, "Biz de diyoruz ki İYİ Parti olarak; bizim derdimiz, orta yerde bir seçim yokken kimin cumhurbaşkanı olacağı değildir. Bizim derdimiz vatandaşın halinin ne olacağıdır. Vatandaşın hali ne olacak? Onu soruyorum bu meydanlarda. Hiç kimse onu sormuyor, onu düşünmüyor. Şimdi soruyorum, işçinin hali ne olacak?" dedi.

        - "Bizim hesaplarımıza göre en az 28 bin lira olmalıdır"

        Asgari ücret konusuna ilişkin de Dervişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

        "İYİ Parti olarak biz asgari ücret belirlemesinde bütün parametreleri nazarıitibar alarak işçinin hak ve hukukunu düşündüğümüz kadar işverenin de durumunu düşünüp onu dengeleyecek bir asgari ücret önermesinde bulunduk. Şu anda asgari ücret, bu milletin geçimini temin edecek bir miktara zaten çıkarılamayacaktır. Bizim hesaplarımıza göre en az 28 bin lira olmalıdır. Hem işçi korunmalıdır, hem de işverenin durumu burada dengelenmelidir."

        Dervişoğlu, "12 bin 500 lira ile geçinilir mi?" sorusunu yönelterek, "En düşük emekli ücreti, en az asgari ücret kadar olmalıdır. İYİ Parti kurulduğu günden beri bunu söylüyoruz ve hükümetin bütün bu söylediklerimizden kendisine bir pay çıkarmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Fındığın bölge için önemine dikkati çeken Dervişoğlu, üreticiye gerekli desteğin verilmesini istedi.

        Suriye'deki gelişmelere de değinen Dervişoğlu, "Esad rejiminin sonuna gelindiğine göre Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalmalarını icap ettirecek herhangi bir durum da artık yoktur. Dolayısıyla ne diyoruz, 'Esad gitti, misafirlik bitti.' Türkiye bu konu ile ilgili derhal geçici sığınmacı statüsünü kaldırmalıdır." ifadesini kullandı.

        Dervişoğlu, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından parti binasını ziyaret etti, yöneticilerle bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ile ilgili ortak bildiri
        Suriye ile ilgili ortak bildiri
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        "Çok ağır yasalar gelsin"
        "Çok ağır yasalar gelsin"
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı

        Benzer Haberler

        Dervişoğlu: 28 bin TL'nin altında belirlenecek bir asgari ücret, milleti aç...
        Dervişoğlu: 28 bin TL'nin altında belirlenecek bir asgari ücret, milleti aç...
        Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Ordu'da konuştu:
        Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Ordu'da konuştu:
        Ordu'daki Ulu Cami Halk Kütüphanesi 78 bin 525 kişiyi ağırladı
        Ordu'daki Ulu Cami Halk Kütüphanesi 78 bin 525 kişiyi ağırladı
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ordu'da konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ordu'da konuştu:
        Erkek giyim markası, yeni mağazasını Ordu'nun Fatsa ilçesinde açtı
        Erkek giyim markası, yeni mağazasını Ordu'nun Fatsa ilçesinde açtı
        Futbolcu Ezgi, eşi ve kayınvalidesiyle aynı takımın başarısı için çaba göst...
        Futbolcu Ezgi, eşi ve kayınvalidesiyle aynı takımın başarısı için çaba göst...